Школу села Бигильдино Данковского района оснащают цифровым оборудованием в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». К новому учебному году учебное заведение получило 29 ноутбуков.

Как отмечают в региональном управлении образования и науки, оборудование позволит школьникам и учителям лучше ориентироваться в цифровом пространстве и использовать современные технологии в процессе обучения. Для педагогов и учеников станут доступнее образовательные сайты, участие в онлайн-конкурсах и олимпиадах.

«Дети, живущие в сельской местности, не должны чувствовать себя обделёнными. Нужно обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы и впредь будем создавать условия для всестороннего развития молодого поколения», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.