Фермеры региона приняли участие в «круглом столе» по господдержке малых форм хозяйствования, организованном Центром компетенций АПК Липецкой области. Участниками стали фермеры из разных сфер, включая пчеловодство, рыбоводство, мясное и молочное направление, выращивание ягод и овощей. Они узнали много интересного и полезного, задумались о новых перспективах сотрудничества.

«В числе важнейших задач, стоящих перед АПК Липецкой области, – привлечение молодежи к работе в сельском хозяйстве, в том числе к занятию фермерством и открытию своего дела на селе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для участников организовали выезд в Добровский округ. В том числе получатели гранта «Агростартап», который выдается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», и выпускники Конь-Колодезского аграрного техникума посетили фермерское хозяйство Владимира Золотарева. Владимир Иванович – опытный фермер, крепкий хозяйственник. Он занимается выращиванием зерновых, подсолнечника и молочным животноводством. Из подсолнечника делает масло. Кроме этого, в текущем году Владимир Золотарев получил грант «Агротуризм». С его помощью он восстанавливает уникальную территорию на берегу озера, где создает агротуристический экокомплекс «Голубая даль». Здесь сделана удобная подъездная асфальтовая дорога, построены домики. Дорожки между ними выполнены в виде деревянных настилов. Впечатлил присутствующих пляж протяженностью почти полкилометра с чистейшим белым песком. Там уже установлены беседки, в планах – уличный кинотеатр. Обустраиваются места для рыбалки. Фермер мечтает о создании экофермы, чтобы туристы могли насладиться и пляжным отдыхом, и покормить домашних животных, и даже подоить корову. Есть задумка организовывать для посетителей экскурсионные туры с дегустацией молока, сыра, растительного масла и другой продукции.

Маслозавод Владимира Золотарева участники мероприятия также посетили. Студенты техникума, завершающие обучение по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», заинтересовались технологией получения душистого масла из семян подсолнечника. Затем гости отправились на ферму КРС. Будущие ветеринары оценили чистоту и порядок в помещениях, ухоженный скот. Участники мероприятия пообщались с работниками фермы, узнали, как организован процесс доения и кормления. Владимир Золотарев рассказал о заготовке кормов, рационе животных, их распорядке дня, ответил на вопросы гостей.

«Такой формат полезен и студентам, и фермерам. Одни увидели процветающее разноплановое хозяйство успешного фермера, смогли задать ему вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Другие лично пообщались, обменялись идеями по развитию бизнеса, поделились полезными советами», – сказала и. о. директора ОБУ «Центр компетенций АПК Липецкой области» Екатерина Роженко.