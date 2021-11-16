Проект «Гуманная школа – школа, в которой я хочу учиться» был представлен коллективу школы села Трубетчино Добровского района. Во встрече-диалоге также приняли участие дети и их родители. Представители регионального института развития образования и Центра поддержки одарённых детей «Стратегия» рассказали о принципах гуманной педагогики.

Школьники стали активными участниками деловой игры «Родительское собрание», они построили модель школы, в которой хотят учиться. Ученики примерили роли педагогов, родителей, высказываясь на тему построения уважительных и доверительных отношений между детьми, учителями и родителями.

Дискуссия с педагогами и родителями была определена вопросом, который волнует взрослых: «Как и что нужно предпринимать, чтобы образование готовило детей к вхождению в мир будущего и какой должна стать школа успеха для успешных детей?» Основным предметом дискуссии стали вопросы мотивации ребёнка и педагога к эффективной работе, а также выстраивание системы личных достижений школьника как главного фактора безотметочной системы. Педагоги и родители попытались определить алгоритм внедрения принципов гуманной педагогики в школе.

«Дети, живущие в сельской местности, должны иметь те же возможности для развития и самореализации, что и в областном центре, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества в регионе создаются условия для высококачественного образовательного процесса».

В 2020 году внедрять принципы гуманной педагогики в регионе начали 30 школ, в этом году к ним присоединились ещё 10. В основе обучения – личностное развитие ребёнка и построение доверительных отношений между школьниками, их родителями и учителями, выстраивание эффективного сотрудничества.