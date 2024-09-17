Семь новых объектов в шести районах и округах Липецкой области появятся в этом году благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

В селе Карамышево Грязинского района уже обустроили зону отдыха центральной площади. В деревне Екатериновка Долгоруковского района возвели спортивную игровую площадку. В Данковском районе на станции Политово также есть новая детская спортивно-игровая площадка. В селе Пружинки Липецкого округа на улице 50 лет Октября появились пешеходные дорожки. В Добровском округе устанавливают летней сцены для уличных мероприятий в селе Каликино и первому этапу обустройства зоны отдыха у воды в селе Преображеновка. Также в селе Красное Краснинского района на ул. Привокзальная до конца года появится многофункциональная площадка.

На эти семь объектов в текущем году из всех источников финансирования выделено 15,5 млн рублей. «Улучшение жизни в селе – одна из первоочередных задач государства, которая в свою очередь способствует успешному развитию агропромышленного комплекса», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. С 2020 по 2023 гг. в рамках госпрограммы КРСТ на сельских территориях благоустроено 207 объектов. Это детские и спортивные площадки, зоны отдыха, пешеходные дорожки, площадки под контейнеры для мусора.

«На сельских территориях Липецкой области живут более 400 тысяч человек. Это 37 процентов населения региона, – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Сергей Кузовлев. – Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» помогает липецким сёлам становиться комфортнее и привлекательнее, в том числе для молодежи». В 2024 году из всех источников финансирования на реализацию мероприятий госпрограммы, а это строительство и реконструкция соцобъектов, домов по договору найма, дорог, соцвыплаты, благоустройство сельских территорий, направлено более 2,5 млрд рублей.