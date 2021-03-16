Руководителем следственного управления СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении депутата одного из сельских поселений Воловского района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По версии следствия, подозреваемый по месту своего жительства устроил склад боеприпасов и взрывчатых веществ промышленного изготовления времен Великой Отечественной войны.

В своем гараже, а также в опустевшем родительском доме он незаконно хранил немецкий артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, почти 300 патронов «Маузер» иностранного производства, предназначенных для винтовок и карабинов образца 1935-1942 гг., ручных, танковых и авиационных пулеметов, а также ручные осколочные гранаты Ф-1, неразорвавшуюся минометную мину, пакеты с добытым из найденных боеприпасов взрывчатым веществом общей массой около 10 килограмм и др.

Из допроса следует, что арсенал времён Великой Отечественной войны фигурант собирал на протяжении трех лет во время раскопок с целью хранения в личной коллекции.

Во взаимодействии с сотрудниками инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии и УМВД России по Липецкой области проведено обследование обнаруженных предметов. Все они идентифицированы и изъяты из незаконного оборота.

Согласно выводам экспертов, боеприпасы и порох пригодны для стрельбы.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.