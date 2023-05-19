Сельский фестиваль «Экспедиция финансовой грамотности» завершился в селе Девица Усманского района. Фестиваль проходил в этом году во второй раз и охватил 10 муниципальных районов региона. Организатором фестиваля выступили региональный центр финансовой грамотности и Ассоциация развития финансовой грамотности при поддержке Отделения Липецк Банка России.

Для более чем 2,3 тыс жителей Липецкой области, проживающих на сельских территориях, провели 110 различных мероприятий. Для самых маленьких липчан – ДОЛ-игры, уроки налоговой грамотности, для школьников – финансовые квесты, тренинги, лекции, деловые игры, а для взрослого населения – лекции и консультации от ведущих специалистов финансовой сферы.

«Начинать знакомить с основами экономики и финансовой деятельности нужно как можно раньше – уже в начальной школе или даже в игровой форме в дошкольных учреждениях. Это поможет заложить основы предпринимательской инициативы, а также подготовит к взрослой жизни, где с процессами, связанными с банковскими платежами, налогами и прочим, приходится сталкиваться всем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего партнерами в проведении мероприятий стали 14 организаций, среди которых НИФИ Минфина России, Совет лидеров Липецкой области, управления цифрового развития, социальной политики, экономического развития Липецкой области, управление ФНС России по Липецкой области, прокуратура Липецкой области, управление Роспотребнадзора, представительства крупнейших банков России.

Участники фестиваля получили актуальную информацию по кибербезопасности, защите от финансовых мошенников, налоговой грамотности, мерам поддержки малого бизнеса, мерам социальной поддержки населения, правилам торговли на маркетплейсах, по использованию системы быстрых платежей и многим другим вопросам. Сельский фестиваль «Экспедиция финансовой грамотности» признан одной из лучших практик повышения финансовой грамотности населения и входит в каталог лучших региональных практик НИФИ Минфина России и Минфина России.