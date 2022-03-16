Прокуратура Усманского района Липецкой области провела проверку соблюдения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что в апреле 2021 года между администрацией сельского поселения Студенский сельсовет и ООО «Детский двор» был заключен муниципальный контракт на строительство детской игровой площадки с тренажерами в с. Студенки со стоимостью более 700 тысяч рублей.

Однако подрядчик нарушил условия контракта относительно качества произведенных работ и поставленного оборудования.

Так, подножки маятникового тренажера были выполнены не из прорезиненного стального листа, а из влагостойкой фанеры без бортиков, противодействующих выскальзыванию ног, гимнастические кольца на игровом комплексе закреплялись не полимерными канатами, а металлическими цепями.

Сложившаяся ситуация стала следствием отсутствия надлежащего контроля со стороны муниципального заказчика.

В этой связи в адрес главы администрации сельского поселения внесено представление об устранении нарушений.

Кроме того в отношении указанного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 10 ст. 7.32 КоАГI РФ (приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта).

Санкция статьи влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.