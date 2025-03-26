Сельским школьникам помогали раскрыть предпринимательские способности на «ФинНавигаторе»

В лицее села Хлевное Липецкой области провели региональный форум «ФинНавигатор», собравший более 100 участников — школьников, педагогов и представителей бизнес-сообщества. Мероприятие стало площадкой для развития предпринимательских навыков у сельской молодежи.

Спикеры рассказали ребятам об особенностях ведения бизнеса в медицинской сфере, ивент-и бьюти-индустриях. Знаковым событие форума стало подписание руководством лицея и представителями Сбера соглашения о проведении дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки школьников «Агент банка». Директор лицея Сергей Пожидаев отметил, что проект открывает новые возможности для развития и самоопределения учеников.

Особый интерес у школьников вызвала бизнес-игра в формате мозгового штурма, направленная на развитие креативного мышления и проектного управления. Ученики разрабатывали стартап-идеи для развития Хлевенского района в тематике «Хочу здесь жить». Завершил форум образовательный лекторий на тему безопасности в Интернете и защиты от кибермошенников.

Мероприятие на базе лицея в Хлевном организовано Региональным центром финансовой грамотности, работающим при Институте развития образования Липецкой области, и региональным минэкомразвития в рамках проекта школьного инициативного бюджетирования и инновационной площадки «Развитие предпринимательских способностей».