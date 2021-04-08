Руководителем следственного управления СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности).

По данным следствия, вечером 28 декабря 2020 года подозреваемый, находясь в одном из кафе села Становое, в ходе ссоры из-за личных неприязненных отношений нанес посетительнице этого заведения удар ногой по голове. В результате его противоправных действий потерпевшей причинена закрытая черепно-мозговая травма, которая расценена судмедэкспертом, как травма, повлекшая причинение легкого вреда здоровью человека.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо в виде ареста на срок до четырех месяцев.