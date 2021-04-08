Вопрос о присвоении почетного звания рассмотрел сегодня комитет облсовета по государственному устройству и местному самоуправлению.

Почётное звание «Населенный пункт воинской доблести» присваивается в целях увековечения памяти о героических подвигах защитников Отечества, сохранения исторической правды, формирования патриотизма и чувства гордости за Родину.

В прошлом году депутатами облсовета внесены изменения в региональный Закон «О почетных званиях Липецкой области «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». По решению народных избранников, населенным пунктам Липецкой области, где родились не менее пяти участников Великой Отечественной войны, удостоенных званий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или являющихся полными кавалерами ордена Славы теперь также присваивается почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

На территории села Двуречки родилось четыре героя Советского Союза: Владимир Басинский, Степан Бахаев, Тимофей Присекин, Сергей Литаврин и герой Российской Федерации Иван Флёров – командир первой в Красной Армии особой батареи реактивного действия.

– В прошлом году мы внесли соответствующие изменения в наш закон, а уже в этом году в соответствии с ним представили к награждению почётным званием село Двуречки. Не каждый населённый пункт, да и город, является родиной сразу пяти героев. Двучерки особенно известны командиром батареи «катюш» – капитаном Флёровым, который стал гордостью нашей области. Вне всякого сомнения, село достойно присвоения этого почётного звания, – рассказал председатель комитета Владимир Загитов.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии регионального парламента, которая состоится 15 апреля.