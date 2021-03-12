12 марта состоялось заседание комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий Липецкой области «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести», сообщили в региональном управлении внутренней политики. В нем принял участие вице-губернатор Александр Рябченко.

Данные почетные звания присваиваются Липецким областным Советом депутатов по ходатайству представительного органа местного самоуправления в адрес главы администрации Липецкой области.

20 февраля 2021 года на имя главы региона Игоря Артамонова поступило ходатайство от Совета депутатов сельского поселения Двуреченский сельсовет Грязинского муниципального района о присвоении почетного звания Липецкой области «Населенный пункт воинской доблести» селу Двуречки.

В этом селе родились 4 участника Великой Отечественной войны, удостоенных звания Герой Советского Союза, и 1 участник Великой Отечественной войны, удостоенный звания Герой Российской Федерации.

Комиссия приняла решение рекомендовать главе администрации Липецкой области присвоить почетное звание Липецкой области «Населенный пункт воинской доблести» селу Двуречки сельского поселения Двуреченский сельсовет Грязинского муниципального района Липецкой области.