Семь идей цифровой трансформации молодёжной политики создали на форуме «Область будущего»

Дополнительная смена Всероссийского форума «Область будущего» завершилась в Липецкой области. Она была посвящена цифровой трансформации государственной молодёжной политики.

Форум собрал почти 300 участников из 50 регионов страны. Среди них – молодые специалисты, IT-эксперты, студенты и представители органов власти. Форум сочетает практику создания цифровых сервисов с их глубоким осмыслением. Разработанные кейсы охватывают самые актуальные направления молодёжной политики. Работа была выстроена в рамках трех треков: IT-трек, Арт-трек и Онлайн-трек. Проекты представлены экспертному сообществу для дальнейшей реализации и внедрения в регионах.

«Защиты проектов порадовали и нас, организаторов, и экспертов, и кейсодержателей. Ребята показали высокую вовлечённость. Очень хорошо были проработаны именно те шаги, по которым выстраивалась смена: анализ рынка, проверка гипотез, постановка MVP. У большинства команд был написан собственный код, а не просто презентации. Некоторые команды предложили совершенно альтернативный взгляд на решение сложных задач, которые обычно решаются стандартными методами. Свежий взгляд, тотальная собранность и искренняя увлечённость своими проектами превзошли все наши ожидания», – рассказала программный директор форума Ирина Белозёрова.

В рамках IT-трека участники, отобранные на основе предварительной диагностики, работали над 7 кейсами по методологии полного жизненного цикла проекта: от анализа проблемы и проектирования решений до разработки прототипов и подготовки итоговых презентаций. Участникам удалось разработать алгоритм учёта ролей пользователей единого цифрового профиля молодого человека и автоматизированного сбора и анализа статистики с мероприятий, спроектировать набор ИИ-ассистентов, создать реестр грантополучателей открытым для анализа и систему мотивации вовлечённости молодёжи, а также конструктор дизайна патриотических мероприятий и трансформировать «Маркет молодых» в круглогодичную цифровую экосистему.

По итогам работы готовые прототипы и мокапы были продемонстрированы перед заказчиками. Центр ИТ-компетенций «Область Будущего» планирует объединять участников и сопровождать в дальнейшем взаимодействуя с ведомствами кейсодержателей и содействовать партнерским отношениям.

Арт-трек – специальное направление, посвящённое цифровому искусству и созданию артефактов с помощью нейросетей. Участники работали на стыке IT и творчества, осваивая новые инструменты для генерации идей и их воплощения. Участники разбирали суть проблем кейсодержателей IT-трека и свое видение того, почему важно трансформировать ту или иную задачу. Для творческих людей была возможность быть причастным к IT-сфере, найти свою реализацию, не изменив своему творческому началу, стать частью IT-индустрии, а для тех, кто уже в техническом направлении IT, найти место для креатива и изменить направление. Участники также сходились в философскую дискуссию на одну из центральных тем форума: кто главный, человек или нейросети, нейросети, объект или субъект». Ключевыми проектами АРТ-трека стали видеоролики, созданные нейросетями, и интерактивные инсталляции в дополненной реальности, которые могли увидеть все гости форума.

В Онлайн-треке предоставилась возможность поработать над кейсами IT-трека участникам, которые не смогли попасть очно на форум, лекции изучались удаленно, полноценно прорабатывали и защитили их в формате онлайн.

АНО «Область будущего» на протяжении всей смены проводился рейтинг активности и вовлечённости ребят. В будущем регион может использовать эти данные для формирования кадрового «цифрового» резерва молодых ИТ специалистов.

«Форум „Область будущего“ демонстрирует, насколько талантливая молодёжь и как важно создавать условия для её развития. Уверен, что проекты, рождённые здесь, внесут значительный вклад в цифровизацию нашей страны и развитие творческих индустрий», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.