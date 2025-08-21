Семь муниципалитетов Липецкой области приступили к уборке рапса

Липецкая область приступила к уборке рапса в семи муниципалитетах. Всего в этом году липецким аграриям предстоит убрать порядка 60 тысяч гектаров этой культуры. Уже обмолочено 5 тысяч гектаров, с которых получено 14 тысяч тонн. Урожайность рапса составляет 30,2 ц/га. Это на 40% больше, чем в прошлом году. Лидер по урожайности – Лев-Толстовский район, там молотят по 46,2 центнера с гектара.

Как отметили в региональном минсельхозе, рапс является второй по величине масличной культурой в мире. Интерес к нему растет каждый год. Это обусловлено увеличением мощностей по переработке и высоким экспортным потенциалом. В 2025 году рапс в регионе посеяли в 15 районах и округах.

«АПК Липецкой области постоянно развивается, улучшая свои показатели благодаря современным технологиям и грамотной управленческой стратегии», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.