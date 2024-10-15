Новые медучреждения строятся в семи сёлах Липецкой области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Фельдшерско-акушерские пункты возводятся в сёлах Медовка Усманского района, Репец Задонского района, Знаменское Лев-Толстовского района, Братовщина Долгоруковского района, Студёные Хутора Липецкого района, Богородицкое Добринского района, а также Казаково Воловского округа.

Как сообщили в региональном управлении строительства и архитектуры, сейчас на всех объектах ведутся внутренние отделочные работы. Ожидается поставка мебели и медицинского оборудования.

ФАПы включают в себя зону для приёма пациентов, процедурный кабинет, отделение для хранения лекарственных средств и технические помещения. Все медучреждения обустроены с учётом удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Лечиться в мини-поликлиниках смогут не только взрослые, но и дети.

«Для повышения качества жизни в сельской местности необходимо развивать инфраструктуру. Мы делаем это комплексно. И строительство медучреждений – одна из основных задач. За последние пять лет в сёлах региона было построено больше сорока фельдшерско-акушерских пунктов. Люди получают помощь быстро и рядом с домом», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.