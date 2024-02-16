Орден «Родительская слава» получит семья Веретиных из Липецка. Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин.

Награждённых поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «В Год семьи прекрасная награда, – подчеркнул руководитель региона. – Поздравляю эту прекрасную семью. Счастья вам. Спасибо за повод для гордости и пример для молодёжи».

Лариса Васильевна и Сергей Михайлович вместе 32 года. У них 12 детей. Старшие уже создали свои семьи, занимаются благотворительностью – собирают гуманитарную помощь для российских бойцов. Младшие дети увлекаются музыкой и спортом, получали награды на творческих и спортивных соревнованиях.

Глава семейства Сергей Михайлович до выхода на заслуженный отдых работал электрогазосварщиком. За высокий профессионализм, многолетний труд и добросовестную работу неоднократно был отмечен благодарностями. Его супруга Лариса Васильевна работала в лицее №44 Липецка секретарём комсомола, пионервожатой, а после рождения дочери сделала выбор в пользу воспитания детей и их разностороннего развития. Сейчас занимается общественной деятельностью: является членом участковой избирательной комиссии 22-09, членом управляющего совета школы №10, представителем Ассамблеи родительской общественности Липецка.

Семья Веретиных – победитель областного публичного конкурса на определение лучшей семьи года среди населения в 2005 году в номинации «Семья года». Кроме того, в 2018 году супруги были награждены медалью «За любовь и верность».