Семейная легкоатлетическая эстафета стала традицией Липецкой области

В Липецке состоялось яркое спортивное событие – семейная легкоатлетическая эстафета. Около 2000 человек из 550 команд, представляющих 12 регионов страны, вышли на старт, чтобы преодолеть дистанцию всей семьёй. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил значимость события.

«Эта эстафета – прекрасный пример того, как спорт объединяет поколения. Здесь нет проигравших – каждая семья, преодолевшая дистанцию вместе, уже победитель. Особенно радует, что многие участвуют уже второй год подряд, улучшая свои результаты. Такие события не только укрепляют здоровье, но и создают новые семейные традиции, делая наш регион дружнее и сплочённее», — считает глава региона.

Особенностью эстафеты стал её по-настоящему семейный формат: на старт выходили мамы и папы, дети, бабушки и дедушки. Все финишировавшие команды получили памятные медали и заряд положительных эмоций. Мероприятие стало частью системной работы по популяризации здорового образа жизни и укреплению семейных ценностей в регионе.