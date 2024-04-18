Семейные соревнования в Год семьи пройдут этим летом в Липецкой области. Они будут называться «Мультиспортивная семейная лига Липецкой области» и стартуют уже в июне. Принять участие смогут более 500 семей.

Как сообщили в департаменте по физической культуре и спорту Липецка, участвовать смогут семьи с разным количеством детей, испытания будут проходить на протяжении трех месяцев. В программе — дартс, легкоатлетическая эстафета, спортивное ориентирование. Завершатся соревнования гранд-финалом на стадионе «Металлург» в сентябре. Финал объединит участников семейных соревнований и Мультиспортивной детской лиги.

Каждый член семьи-участницы получит фирменную футболку в начале соревнований и рюкзак в финале, на семью будет выдана уникальная медальница, которую каждый участник команды должен будет заполнить своими медалями.

«Занятия физической культурой — это вклад в здоровье, вклад в будущее. Прекрасно, что наши семьи с детьми примут участие в этих спортивных соревнованиях. А главным призом для каждого станет время, проведенное со своими близкими и радость от общения с ними», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.