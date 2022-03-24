Приговором Чаплыгинского районного суда супруги, 1978 и 1971 г. рождения, признаны виновными в хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Установлено, что в период с 10.10.2014 по 10.08.2017, вступив в предварительный преступный сговор на совершение преступления, сообщили заведомо ложные сведения потерпевшей, с которой у них сложились доверительные отношения, а также 7 ее знакомым, признанными потерпевшими, и под предлогом погашения кредитной задолженности завладели денежными средствами на общую сумму 4 221 750 рублей.

На протяжении длительного периода времени они ссылалиь на трудную жизненную ситуацию, на угрозы, якобы поступающих им от коллекторских служб, обещая вернуть денежные средства после продажи жилого дома, о чем разместили объявление на сайте в сети «Интернет».

Потерпевшие, сочувствуя в семье, передавали супругам денежные средства в различных суммах: от 1 тыс. рублей до 300 000 рублей, без расписок и договоров.

Суд первой инстанции признал супругов виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначил каждому наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, взяв их под стражу в зале суда.

Осужденные и их адвокаты обжаловали приговор, обратившись с жалобами в апелляционную инстанцию, оспаривая доказанность вины в совершении мошеннических действий, нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, допущенные в ходе предварительного следствия, оспаривали доказательства, положенные в основу обвинения, а также наличие гражданско-правовых отношений и отсутствии состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УГГКРФ.

Представитель одной из потерпевшей также обжаловал приговор ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания, ссылаясь на то, что ущерб в размере 1 448 тыс. руб., пенсионерке не был возмещен.

17.03.2022 суд апелляционной инстанции, изучив доводы жалоб участников процесса, выслушав стороны обвинения и защиты, пришел к выводу о законности приговора Чаплыгинского районного суда в отношении супругов, а также справедливости назначенного им наказания.

Приговор вступил в законную силу.