Семейная традиция длиной в жизнь

Валентина БУРЛАКОВА, п. Добринка:

— «Добринские вести» (правда, раньше они носили другое название) читаю с самого детства. Моя мама, Степанида Васильевна Ларина,1918 года рождения, работала свекловичницей в «Кооператоре» и всегда выписывала районку. Шли годы, а привычка ждать и получать свежий номер в назначенный день осталась со мной навсегда. В газете нам с мужем интересно буквально все: от краеведческих материалов и житейских историй до объявлений и программы телевидения на наделю. А главное — цена остается доступной даже для нас, пенсионеров. Это важно.

Больше того, каждое полугодие я продлеваю в редакции подписку на электронную версию газеты для своей сестры Людмилы. Она живет в Саратове с 60-х годов, но связь с малой родиной не теряет. Раньше, приезжая в гости в Добринку, сестра первым делом брала в руки нашу газету и с интересом читала ее. А когда появилась возможность выписывать ее в электронном виде, тут же ею воспользовалась. И вот уже который год «Добринские вести» приходят к ней через Интернет, напоминая о доме.