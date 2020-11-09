Семейную пару из Липецка будут судить за серию краж из гипермаркета

Прокурор Октябрьского района г. Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении семейной пары, совершавшей кражи из магазинов.

Схема действий супругов была следующей. Они пришли в гипермаркет «Карусель», выбрали товар и направились к кассовой зоне самообслуживания. Закрыв размещенный на товаре штрих-код, сложили его в пакеты и вышли из магазина, не расплатившись. Подобным образом они похищали товары из магазина еще дважды, пока не были задержаны сотрудниками полиции.

Материальный ущерб, причиненный преступными действиями супругов, составил около 10 000 рублей.

В ходе следствия им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору). Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, сообщает прокуратура Октябрьского района г. Липецка.