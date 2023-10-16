Елецкие автоинспекторы и педагоги организовали конкурс «Я и моя знатоков ПДД семья» в Детско-юношеском центре имени Б.Г. Лесюка. В смотре, посвященном основам транспортной культуры, приняли участие дети из различных секций и объединений организации дополнительного образования, а также их родители.

Также активно соревновались участники родительского патруля, действующего при детско-юношеском центре. Знания Правил дорожного движения демонстрировали пять команд, состоявших из детей, их пап и мам. Конкурсантам необходимо было вспомнить об основных факторах, несущих угрозу маленьким пассажирам и пешеходам, о световозвращающих элементах и детских удерживающих устройствах. Лучшим знатокам Правил дорожного движения и основ правильного поведения на трассах были вручены грамоты и памятные призы. В числе победителей были ребята, занимающиеся в объединении ЮИД, студии оригинального жанра, театральной студии и других творческих коллективах.

Такие профильные соревнования не только способствуют повышению уровня знаний у юных участников дорожного движения, но и способствуют созданию более благоприятного семейного климата, популяризации имиджа законопослушного пешехода, водителя и пассажира, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.