Наша новая рубрика посвящена молодым семьям, которые выбирают для жизни деревню.

Фёдоровка

Деревня Федоровка находится в четырех километрах от райцентра и входит в состав Добринского сельского поселения. На сегодняшний день здесь насчитывается 54 хозяйства и 133 жителя, из них 28 — дети до 18-ти лет, 35 — пенсионеры, остальные (то есть большая часть) — люди трудоспособного возраста.

Молодые семьи с удовольствием селятся в этой небольшой деревушке. Только за последние три года здесь появился один новый дом, еще два в стадии строительства.

Центральный водопровод, газ, асфальтированная дорога, а главное, раздолье и деревенская тишина — вот что привлекает сюда новых жителей. Даже отсутствие своего магазина не пугает: до Добринки 5 минут езды на машине. А почту, говорят, здесь носят с завидным постоянством.

«Мы не покупаем еду в магазине»

Практически на самом въезде в деревню расположилась усадьба семьи Поцхорая. Такое название для занимаемой ими территории, наверное, самое подходящее. Большой просторный дом, надворные постройки (часть из них еще в процессе возведения), земельный участок, о котором можно сказать «без конца и края» — настоящий рай для тех, кто любит размеренную сельскую жизнь на лоне природы.

Правда, Заали Важаевич поселился в деревне не для того, чтобы предаваться безмятежному отдыху. Поцхорая живут сельским хозяйством. Глава большой семьи, человек предприимчивый и очень трудолюбивый, за свою жизнь перепробовал много занятий, брался за все, что могло принести доход и обеспечить семью: торговал, разводил крупный рогатый скот, выращивал чеснок и овощи на продажу, даже свой кондитерский цех открывал… Сейчас они с супругой Ириной делают ставку на разведение молочных коз.

Знакомство с этой семьей мы начали с посещения пастбища, где пасутся их питомцы — и по внешнему виду, и по другим качествам — редкой для наших мест породы.

Заали и Ирина с гордостью показывают практически ручных козочек и козлят, которые в прямом и переносном смысле кормят своих хозяев. Поцхорая — приверженцы здорового образа жизни и рационального питания. Они практически не покупают еду в магазине. Мясо, молоко и производимые из него продукты (сыры нескольких видов, творог, йогурт), овощи и зелень — все у них свое, полезное для здоровья.

Их натуральную домашнюю продукцию, большая часть которой, естественно, идет на продажу, уже оценили и добринцы, и липчане. Раз в неделю Поцхорая вывозят козье молоко, сыр и творог на городской рынок.

Дочки учат грузинский язык

Поцхорая — удивительная семья, интернациональная. Мама Заали Надежда Сергеевна родом из Липецкой области. Когда-то вышла замуж за грузина и уехала на родину мужа. Там родила десятерых (!) детей. А в середине 90-х всей семьей, вместе со свекровью, совершенно не говорившей на русском языке, вернулась на родину.

— Нас никто там не обижал, — поясняет Надежда Сергеевна. — Но обстановка была напряженная, родственники мои очень беспокоились за нас. Муж и решил перевезти семью в Россию.

Поселились в Грязях. Заали, младший из сыновей, в то время был подростком. Он закончил грязинскую школу и сразу же начал искать «свое дело». Тратить время на дальнейшее образование молодой человек, еще не определившийся со своим призванием, не хотел. Он и сейчас придерживается мнения, что учиться ради корочки (диплома), зная, что никогда не будешь работать по своей специальности, — бессмысленное занятие. Учеба, по его мнению, нужна для того, чтобы в совершенстве знать дело, которым занимаешься.

С будущей женой Заали познакомился в Липецке. Ирина (в девичестве Ермакова) — наша землячка из Павловки. Молодой человек, имевший серьезные виды на понравившуюся ему девушку, сразу же рассказал о себе главное, ни в чем не слукавив: «Не пью, не курю, люблю спорт…». А в ответ услышал: «Я тоже». Через год, в 2011-ом, они расписались.

Ирина, сразу оценившая порядочность, воспитанность и общительность избранника, ни разу не пожалела о своем выборе.

— Это Ирина уговорила меня купить дом в Федоровке, — рассказывает Заали Поцхорая. — Здесь ее родина. Так красиво описывала местную природу, что не смог отказаться. Тем более я сам всегда мечтал жить в собственном доме в деревне, заниматься сельским хозяйством.

Вместе с ними переехала в Добринский район мама Заали. По грузинскому обычаю родители доживают свой век с семьей младшего сына. Была такая традиция когда-то и у наших предков, к сожалению, ныне практически утерянная.

— Ведь это так здорово, когда семья большая, — убежден герой нашего материала. — Все друг другу помогают, поддерживают. Например, мы с женой можем в любое время куда-то уехать по делам, зная, что за домом и детьми приглядит моя мама. Она же научила невестку готовить грузинские блюда, может что-то сшить для девочек.

В семье Поцхорая тесно переплелись традиции двух народов. Здесь чтят гостеприимство, хлебосольство. Никто не уйдет из их дома голодным. Взрослые и дети одинаково любят грузинские сациви, лобио, гоми, хачапури, хинкали и русские щи, салаты, каши, винегрет.

Дочки Валерия (ей 10 лет) и шестилетняя Оливия занимаются в детской школе искусств и поют русские народные песни в ансамбле «Денница» под руководством Татьяны Морозовой. А еще просят папу научить их грузинскому языку.

Помог социальный контракт

Ирина, педагог по профессии, несколько лет преподавала физкультуру в добринском лицее. Было очень трудно совмещать работу и домашние дела. Поэтому, уйдя в декретный отпуск со второй дочкой, решила в школу не возвращаться и посвятила себя семейному бизнесу.

Начинали с обычных коз. Козлят покупали и даже принимали в дар от односельчан, для которых приплод от их молочных козочек становился обузой.

Постепенно углубляясь в дело, которым занимались, Поцхорая поняли, что выгоднее держать породистых коз, которые дают много молока с высокими вкусовыми качествами.

Стали искать подходящие варианты по объявлениям. Оказалось, что породистый скот и стоит, соответственно, недешево. На выручку пришел социальный контракт, по которому семья получила 250 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства. Благодаря ему закупили в Ростовской области коз англо-нубийской породы, которые считаются одними из лучших представителей молочного направления в козоводстве.

Это из их высококачественного молока Поцхорая изготавливают вкусные сыры и творог, которые очень нравятся всем, кто их пробовал. В планах у Ирины — освоить производство мыла из козьего молока, на которое тоже, несомненно, будет спрос у любителей натуральной продукции.