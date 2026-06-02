Семейный фестиваль финансовой грамотности

В лицее собрались одиннадцать команд от каждой школы нашего округа для участия в III Всероссийском семейном фестивале сбережений и инвестиций.

Гостей и участников мероприятия тепло приветствовали начальники управления финансов и отдела образования Добринского муниципалитета Оксана Александровна Быкова и Вадим Владимирович Батышкин, пожелавшие успехов всем семьям-участницам и победы сильнейшей команде. Также на фестивале в качестве жюри присутствовали почетные гости: заместитель министра финансов Липецкой области Светлана Викторовна Труфанова, эксперт отделения Липецк-Банка России Елена Викторовна Фролова, председатель Общероссийского профсоюза образования Добринского округа Оксана Александровна Ростовцева.

Диплом III степени муниципального этапа финансового фестиваля жюри вручило семье Быковых из Талицкого Чамлыка.

В зале встретились опытные и целеустремлённые игроки: семьи Долгошеевых (гимназия с. Ольговка), Быковых (СШ с. Талицкий Чамлык), Кретининых (лицей №1 п. Добринка), Калиничевых (СОШ с. Верхняя Матренка), Маяковых (СШ с. Нижняя Матренка), Роговых (СШ п. Петровский), Гайдай (СШ ст. Хворостянка), Бортниковых (СОШ №2 п. Добринка), Шармановых (СШ с. Пушкино), Шальневых (СОШ с. Дубовое), Ивановых (СОШ с. Мазейка). Все они отстаивали своё право называться самой финансово грамотной командой. Отрадно было видеть среди соревнующихся и пап учащихся.

Мама и сын Роговы из Петровского на фестивале показали свою копилку (слева) — семейную «подушку безопасности», в которую откладывают 10-ю часть с любого дохода. И победили в творческом конкурсе.

Каждая семья выходила на сцену и творчески представляла свой коллектив: песнями, шутками, стихотворениями. Например, Роговы из Петровского показали личную копилку, куда постоянно откладывают 10-ю часть с любого своего дохода, даже со сдачи от мороженого. Это их «подушка безопасности».

Бортниковы из Добринки представили целый судебный процесс над необдуманными тратами. В роли председателя суда выступила мама, а сын и дочка — обвиняемыми.

Мама и сын Долгошеевы из с. Ольговка из рук жюри получили диплом победителя и главный приз. Именно они станут защищать честь Добринского округа на областном этапе семейного фестиваля сбережений и инвестиций.

И это только малая часть из увиденного, поскольку каждая семья не была похожа своим творчеством на остальные. Все яркие и позитивные. Они рассказали о семейных ценностях и принципах.

Непосредственно интересные и познавательные задания команды получили от представителей Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анны Александровны Ивановой и Елены Васильевны Поликаниной.

Семью Кретининых из лицея п. Добринка возглавил хозяин. И они стали одними из призёров муниципального этапа Всероссийского фестиваля инвестиций и сбережений.

Семьи преодолели несколько испытаний: финансовый квиз «Сохраняй и приумножай» — прошли путь, который преодолевает любой инвестор. Решали задания, связанные с формированием финансовой «подушки» и инвестиций. Таким образом, сначала оценили риски, потом научились их страховать в кейс-игре «Риски и страхование», уж после распределили свои активы по корзинам в последнем туре на инвест-практикуме. Для не совсем посвящённых звучит очень всё мудро, но на деле с этим люди сталкиваются в жизни. И школьники к таким поворотам тоже должны быть готовы, во всяком случае знать, что может быть и так.

Правильные ответы сотрудники финуниверситета озвучили здесь же, когда все семьи сдали на суд жюри свои ответы. Поэтому каждый понимал: где ошибся, а где попал в точку.

Музыкальными номерами присутствовавших порадовали: Амина Тамрян, образцовый детский духовой оркестр «Серебряные трубы» под руководством Сергея Ганина, образцовый ансамбль народной песни «Денница» (рук. Татьяна Морозова) и солистка этого ансамбля Татьяна Кахиани.

При подведении итогов жюри пришлось нелегко. Профессионалы это искренне озвучили с сожалением, что победителем должен быть только кто-то один, причём оценивалась отдельно визитная карточка команд и их финансовые знания. Итак, в творческом конкурсе первое место присвоено команде Роговых, второе — у Бортниковых, третье заняла семья Гайдай. Всем им вручены благодарности от главы администрации Добринского округа А.Н. Пасынкова за высокий уровень финансовых знаний и активную жизненную позицию. В заданиях по финансовой грамотности 3-е место у Быковых, второе присвоили Кретининым.

— Ну а самой финансово грамотной на этом фестивале среди семей в Добринском муниципалитете, — объявляет Оксана Александровна Быкова, — признаны мама и сын Долгошеевы из гимназии села Ольговка. Они будут представлять наш округ на областном этапе, который состоится 20 июня 2026 года. Мы желаем им победы и в региональном туре.