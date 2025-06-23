Семейный фестиваль сбережений и инвестиций определил победителей и призеров регионального этапа

Региональный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций состоялся на площадке Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ. Участниками стали 20 семей-победителей муниципального этапа фестиваля. Они прослушали лекцию «Сбережения и инвестиции», проверили свои знания и навыки в области финансов в рамках четырех активностей: квиз «Инвестиции для всех», квест «Финансовая находчивость», мастер-класс «Интерактивный калькулятор по Программе долгосрочных сбережений», игра «Накопления и накопители».

Абсолютным победителем стала семья Гринченко из Липецкого округа. Она будет представлять Липецкую область на федеральном этапе фестиваля в сентябре в Москве. Призеры регионального этапа – Антиповы из Тербунского района и Овчинниковы из Данковского района.

«Финансовая грамотность – безусловно, дело семейное. Если все в семье знают, как инвестировать, грамотно и рационально вести бюджет, экономить, копить, в такой в семье всегда будет достаток и дом – полная чаща», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.