Семейный МФЦ по принципу «одного окна» открылся в Липецке

На базе Кризисного центра помощи семье и детям — филиала центра «Большая Медведица» — начал работу новый проект: Семейный Многофункциональный Центр. Это уникальная для региона площадка, где семьи с детьми смогут получить комплексную поддержку по принципу «одного окна». Семейный МФЦ работает по адресу: г Липецк, ул. Ибаррури, д. 1а.

Главная задача нового формата — избавить родителей от необходимости ходить по разным инстанциям. Теперь в одном месте можно будет оформить различные государственные и муниципальные услуги; получить бесплатную консультацию: юридическую, психологическую или социально-педагогическую; найти помощь в вопросах трудоустройства и получения образования.

Особое внимание в работе центра будет уделяться семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Специалисты готовы предложить адресную поддержку, чтобы помочь преодолеть кризис.Семейный МФЦ работает по адресу: г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 1А. Телефон для справок: +7 (4742) 73-47-40. График работы: Пн-Чт с 8:30 до 17:30, Пт с 8:30 до 16:30. Перерыв с 13:00 до 13:48. Для экстренных случаев работает круглосуточный, бесплатный и анонимный телефон доверия: 8-800-2000-122.

«Семейный МФЦ — это новый элемент в региональной системе заботы о семьях, призванный сделать поддержку более доступной, своевременной и эффективной для каждого жителя Липецкой области», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.