Ярко и насыщенно был организован семейный выходной в последние теплые дни на Зелёном острове в Липецке. Мероприятие состоялось в Год семьи в рамках проекта «Горизонт возможностей».

Тематические стенды, рассказывающие о развитии спорта, образования, сельского хозяйства, культуры, туризма, экономики, соцсферы и здравоохранения, представили отраслевые управления и муниципалитеты области.

Интерактивные площадки и выставки показали главные достижения региона.

Гости праздника смогли принять участие в традиционных народных играх и забавах на площадке «Мусаткиного двора», освоить азы кузнечного дела и стрельбы из лука в зоне парка «Аргамач», посетить выставки районов, посмотреть зрелищную концертную программу и т.д. Посетители подолгу задерживались у выставки муниципальных образований, в том числе у экспозиции добринцев, оформленной в народных традициях, символизирующих хлебный край со снопом-караваем и куклой Добряночкой от 17 сельских поселений. В течение дня участвовали в интересных мастер-классах, представленных знатными мастерицами из Талицкого Чамлыка, Дубового, Новопетровки, посмотрели видеофильмы о достижениях района, поиграли всей семьёй в игры, послушали заливистую русскую гармонь. А самые активные посетители смогли заработать призы и сувениры с символикой Добринского края, приняв участие в «Хлебной викторине».

В мероприятии приняли участие Надежда Волкова, Павел Пчельников, Фёдор Хавлин, Татьяна Иноземцева, Елена Кечко, Татьяна Нестерова, Татьяна Ларина, Людмила Широкова, Галина Зеленева, Наталия Бородина и другие работники МБУК «Добринская ЦКС».