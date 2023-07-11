Новые федеральные меры поддержки для семей мобилизованных липчан представили сегодня на брифинге вице-губернатор региона Ольга Белоглазова и руководитель отделения социального фонда по Липецкой области Евгений Павлов.

Появились две новые формы поддержки мобилизованных участников СВО. Воспользоваться первой могут беременные супруги со сроком не менее 180 дней. Они могут оформить единовременную выплату в размере 36 278 рублей. Правом на ее получение уже воспользовались 34 жительницы Липецкой области.

Еще одна мера поддержки — ежемесячные выплаты детям мобилизованных до 3-х лет. Сумму в размере 15 548 рублей на каждого ребенка уже получили 207 детей региона. Получать ее семья может до момента возвращения папы домой, отпуск здесь не учитывается.

«Отделение Социального фонда по Липецкой области активно сотрудничает с региональным филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества». В ближайшее время планируется закрепить взаимодействие с новым фондом соглашением о сотрудничестве, в рамках которого специалисты клиентской службы отделения соцфонда будут вести прием граждан на площадке фонда по адресу 50 лет НЛМК, дом 35 в Липецке», — сказал Евгений Павлов.

Как рассказала вице-губернатор Ольга Белоглазова, в Фонд «Защитники Отечества» за полтора месяца работы поступило 672 обращения. Из них 597 вопросов уже решены. Большинство обращений касается назначений полагающихся мер поддержки, юридической помощи и оформления льгот.

Сотрудники соцзащиты оказывают всестороннюю помощь призванным для несения воинской службы в рамках частичной мобилизации жителям региона и их семьям. Поддержка оказывается в таких вопросах, как оформление социальных выплат семьям, помощь с устройством детей в школу или детский сад, организация присмотра и ухода за пожилыми членами семьи и других. Кроме того, семьи могут оформить льготы на проезд, компенсацию оплаты питания для школьников и плату за детский сад в размере 50% и еще ряд других компенсаций.

Мобилизованным, добровольцам и контрактникам, период участия в СВО засчитывается в трудовой стаж в двойном размере. Кроме того, все участники СВО, которые пробыли в зоне спецоперации от одного года, могут рассчитывать и на повышенную пенсию. За один полный календарный год участия в зоне учитывается 3,6 пенсионных коэффициентов. Для других граждан это — 1,8 коэффициентов к будущей пенсии.