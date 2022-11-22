Управлением лесного хозяйства Липецкой области совместно с оперативным штабом «Своих не бросаем» принято решение о проведении акции по обеспечению семей мобилизованных региона новогодними соснами. Лесхозам дано поручение иметь в наличии запас новогодних деревьев для этих целей, а лесничествам – обеспечить доставку их на дом семьям защитников, которые пожелают воспользоваться предложением.

«Поддержка семей мобилизованных – всеобщая задача. Каждое управление, предприятие, общественное объединение стараются принять в этом участие исходя из своих возможностей и сил», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

В декабре 2022 года силами лесхозов Липецкой области запланировано заготовить около 30 тысяч сосен для жителей региона. Продажа новогодних деревьев в Липецке будет проходить с 15 по 31 декабря. Администрацией областного центра определены 78 мест для елочных базаров.