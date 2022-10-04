Компании агропромышленного комплекса Липецкой области приняли ряд важных решений для поддержки своих сотрудников, призванных в рамках частичной мобилизации. Как на еженедельном совещании в региональном правительстве сообщил вице-губернатор Игорь Кремнёв, сельхозпредприятия ввели дополнительных выплаты.

Многие работодатели из сферы регионального АПК не только ввели единовременную выплату для мобилизованных сотрудников, но и решили дополнительно ежемесячно финансово поддерживать их семьи.

Кроме того, липецкие агрокомпании закупают для мобилизованных вещи, предметы первой необходимости, продукты и формируют гуманитарные грузы, которые отправляют в части, где проходят подготовку липчане.