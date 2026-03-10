Семьи плетут – фронт крепнет

Ежедневно парами приходят в местный ДК жители Новопетровки, причём вовсе не для того, чтоб развлечься. Они настоящие помощники наших бойцов: своими руками делают для них защиту, не считаясь с личным временем.

С МОЛИТВОЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО НА ПЕРЕДОВОЙ

— Два года назад, 7 марта 2024-го, мы организовали группу «Души запасы золотые», — рассказывает идейный вдохновитель волонтёров Наталья Анатольевна Бородина, на тот момент учитель физики в Петровской школе и одновременно директор этого ДК. — Два года уже шла война, а мы здесь иной раз сбором денег помогали фронту. Вот я и бросила клич по селу. Отозвались все. Мы и свечи делали сначала, и одновременно сети плели.

Организатор новопетровской группы Наталья Анатольевна Бородина вместе с земляками два года не оставляет важное дело, а потом на личном автомобиле отвозит сети в Добринку.

В главном зрительном зале они отвели небольшой уголок для помощи бойцам. Сейчас Н.А. Бородина из директоров и школы ушла на заслуженный отдых, и их группа переместилась на второй этаж здания. Теперь основное ядро группы — 10-12 человек.

Что запасы души этих людей неисчерпаемы, сама убедилась.

Ни на минуту не останавливаясь, они делали своё дело и одновременно беседовали с автором материала. В уголке уже стояло более десятка рулонов сетей, готовых к отправке.

— Я лично отвожу сети в группу казаков, — говорит Н.А. Бородина, — в мою машину 11 вмещается. Как раз за неделю мы 10-12 сетей успеваем собрать. Покупаем на свои средства материал. Огромное спасибо землякам, которые постоянно поддерживают материально. Иначе б наше дело периодически останавливалось. Но этого допустить нельзя. У жителя Воронежа Николая Васильевича Бухтоярова супруга из Новопетровки, так он ежемесячно выделяет нам деньги, говоря: «Я сети не имею возможности сам плести, вот помогаю фронту, чем могу».

Ежедневно, кроме воскресенья, эти люди с 9 до 12 часов идут сюда, считая сейчас это своей святой обязанностью. Если кому-то покажется, что ничего трудного: взял маленькую ленточку и вплетай её в сетку, то это совершенно не так. Нелегко держать на весу руки более трёх часов, да ещё ни на минуту не присев. И в целом сети новопетровцы плетут с верой и надеждой.

В каждую вставляют листы с молитвами и словами поддержки для ребят. Работу начинали сами тоже с молитвы.

Наталья Анатольевна Бородина – одна из немногих женщин Добринского округа, награждённая медалью «За помощь фронту».

НАРОД ОБЯЗАН ПОМОГАТЬ БОЙЦАМ

Но они ничуть не жалуются. Наоборот, говорят, что их фронт сейчас здесь. До глубины души переживают за защитников. Многие знают либо самих погибших бойцов, либо их родственников… В Новопетровском ДК собрались люди разные по специальности и образованию, но объединённые одной целью — скорее приблизить Победу. Из присутствовавших не было ни одного, кто б об этом не сказал.

Мама Надежда Александровна Ардалионова с дочерью Анной: «Дома бросаем все дела и бежим на работу в группу».

— Мы дома бросаем все дела и бежим сюда, там всегда в течение дня успеем доделать, — утверждает Надежда Александровна Ардалионова, которая в прошлом и продавцом трудилась, и телятницей. Вместе с дочкой Анной они одними из первых начинали благородное дело.

Ольга Николаевна Перепелицина (слева) и Татьяна Николаевна Лифанова уже работают над сетью весенне-летней раскраски.

Спешат руками, как и все, Ольга Николаевна Перепелицина и Татьяна Николаевна Лифанова. Женщины тоже в прошлом работницы совхоза «Петровский». Первая и ветеринаром, и завскладом была. Вторая — на ферме дояркой и телятницей трудилась. Ветеран труда, мама четверых детей. Один из её сыновей — военный, сейчас служит, а другой воевал в Чечне. Так что мама Таня хорошо понимает переживания всех матерей, жён, дочерей и сестёр нынешних бойцов. Вот и помогает их спасти.

Людмила Владимировна Королёва хорошо понимает переживания всех матерей нынешних защитников. Её сын — офицер, ветеран боевых действий.

Разделяют эти чаяния и супруги Королёвы. Их сын — тоже офицер, ветеран боевых действий. Людмила Владимировна — учитель русского языка и литературы, Михаил Серафимович в прошлом — энергетик совхоза, помог группе во время переезда на 2-й этаж в организации освещения.

Михаил Серафимович Королёв: «Народ просто обязан всеми силами помогать своим защитникам». На фото мужчина нарезает полотно на ленты для масксетей.

— Сейчас я вышел на пенсию, — поведал о себе М.С. Королёв, — и могу постоянно работать в нашей волонтёрской группе. Мы рождены в СССР, чувство патриотизма в нас воспитывали с малолетства. Поэтому всех убеждаю, что народ просто обязан помогать армии. Дома с женой обсуждаем наш полезный труд, радуемся, когда за день много успели сплести сетей.

В прошлом простые работники фермы, тракторист Алексей Владимирович и доярка Елена Григорьевна Чистяковы, самыми первыми показали золотые запасы души.

— Сперва несколько дней я одна ходила, — вступает в разговор хозяйка, — но стало понятно, что нам без мужской помощи здесь не обойтись. Алексей согласился сразу.

Супруги Чистяковы Алексей Владимирович и Елена Григорьевна одними из первых вступили в группу и начали помогать фронту.

И все станки, что имеет группа для изготовления сетей и ранее для нарезки лент, сделаны руками А.В. Чистякова и М.С. Королёва. Да и крутят мужчины длинную ленту не вручную — придумали, как ускорить это дело: шуруповёрт моментально из длинных полосок делает круглые «бульбочки» разных цветов: от белых до хаки. (Работу группы оценили бойцы, сети постоянно требуются для спасения их жизни и защиты техники, но «тормозила» процесс нарезка лент, и депутат облсовета Г.Н. Крутских помог новопетровцам: привёз специальный станок).

«СПОЮ, КОГДА НАСТУПИТ ПОБЕДА»

Более всего меня заинтересовали супруги Доля. Галина Николаевна — тоже из местных. Когда-то хорошо отучившись в школе и с отличием окончив факультет прикладной математики Воронежского университета, работала в Воронеже, теперь вышла на пенсию и приехала в родительский дом. Следом за ней — муж Леонид Васильевич. Он по специальности историк, трудился в последнее время экскурсоводом на знаменитом корабле в Воронеже — «Гото-Предестинация» («Божье провидение», построен в честь линейного корабля, заложенного на воронежской верфи Петром Первым в 1698 г.).

Галина Николаевна Доля – местная, приехала из Воронежа на родину, выйдя на заслуженный отдых. Её супруг Леонид Васильевич Доля — из Славянска, жители которого первыми поднялись на защиту Донбасса от укрофашистов.

Леонид Васильевич родом из-под города Славянска, точнее, из Святогорска. Родители — преподаватели. Отец — основатель династии историков, мама — учитель английского. Вместе с отцом Леонид долгое время занимался поисковой деятельностью: приезжали в архив города Подольска и по фамилиям выясняли, кто из советских солдат в годы Великой Отечественной войны защищал их Славянско-Святогорские земли от фашистов.

Приглашали родственников погибших защитников. Одним словом, огромную и нужную работу проводили.

— Мама не застала начавшейся войны на Донбассе, отец умер во время неё. Я переехал в Воронеж. Сейчас в Святогорске, насколько знаю, не более двух десятков жителей. Наш Славянск одним из первых поднялся против укрофашистов. И первые ополченцы Донбасса тоже создавали отряды из славянско-святогорских жителей. Приехав в Новопетровку, мы с Галиной сразу включились в работу по плетению сетей. Теперь и живём этим делом. Хотим бойцам хоть как-то помочь.

Для быстроты процесса организатор группы Н.А. Бородина во время каникул привлекает к этому делу своих внуков.

Руководитель группы «Души запасы золотые» Наталья Бородина добавила, что супруги Доля — ещё очень творческие люди. Галина пишет стихи, в том числе патриотические. Леонид поёт и играет на гитаре.

В селе Новопетровка памятника погибшим бойцам нет. Так группа «Души запасы золотые» организовала на 9 Мая шествие Бессмертного полка. С портретами погибших родственников жители прошли по селу.

— Обязательно спою на концерте, когда наступит Победа, — пообещал глава семейства. — Вся страна с нетерпением ждёт этот день.