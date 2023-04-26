Выплату в размере 5000 рублей получат 257 человек. Это постоянно проживающие на территории области родственники – вдовы, родители –погибших (умерших) инвалидов и участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. На эти цели из регионального бюджета по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова выделено почти 1,5 млн рублей, сообщает управление социальной политики Липецкой области.

В этом году исполняется 37 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы XX века. Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. На ликвидацию ее последствий были направлены около 1800 жителей Липецкой области.

Радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов России, в том числе липецкий регион. Сейчас 69 населенных пунктов в девяти районах Липецкой области –Грязинском, Данковском, Измалковском, Краснинском, Лев-Толстовском, Липецком, Становлянском, Усманском и Чаплыгинском – отнесены к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом.

В регионе по линии соцзащиты для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и для пострадавших от радиации, а также членам семей граждан, погибших вследствие чернобыльской катастрофы, – а это 874 человека – предусмотрены такие меры поддержки, как компенсация расходов на оплату ЖКУ в размере 50%, льготный проезд в общественном транспорте с оплатой 50% стоимости проезда, субсидирование из областного бюджета процентной ставки по банковским кредитам, полученным ими на территории области для личных нужд (общей стоимостью до 20 тысяч рублей). Кроме того, ряд денежных выплат из федерального бюджета предоставляется по линии Социального фонда России.

«Социальная защита граждан, пострадавших от радиационных катастроф, находится под постоянным контролем правительства Липецкой области. Эти люди получают поддержку в виде льгот. Также особые случаи рассматриваем в индивидуальном порядке. Для контакта жителей с органами власти создано множество инструментов – это и приемы граждан, и разнообразные возможности подачи обращений через электронные ресурсы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.