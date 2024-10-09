Жёны и дети солдат-срочников из Липецкой области могут получить господдержку. Её в регионе назначает и выплачивает областное отделение СФР.

Беременная жена военнослужащего имеет право на единовременное пособие в 38 963 рубля. Заявление на него можно подать при сроке беременности не менее 180 дней, также в течение шести месяцев после демобилизации супруга. Выплата на детей до трёх лет составляет 16 698 рублей. Она ежемесячная, назначается независимо от дохода семьи. Приходит в период срочной службы отца в армии и прекращается автоматически после его возвращения.

Заявление на получение мер поддержки можно подать на Госуслугах или в клиентских службах отделения Социального фонда России по Липецкой области. Для назначения выплаты нужна справка о том, что супруг (отец ребёнка) служит в рядах ВС РФ по призыву. Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней со дня подачи документов, в течение пяти дней — выплатят средства. Можно выбрать удобный способ получения пособия — Почтой России или на банковский счёт.