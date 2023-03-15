Выплаты единого пособия семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам производит с 1 января 2023 года региональное отделение Социального фонда России по Липецкой области. С начала года с заявлением на получение выплаты обратились около 33 тысяч живущих в регионе семей, сообщил сегодня на пресс-конференции управляющий отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.

«Эту меру поддержки в Липецкой области получают родители более 22 тысяч детей и 802 беременные женщины. С момента старта выплат единого пособия липецкий социальный фонд перечислил семьям свыше 240 миллионов рублей», – рассказал Евгений Павлов. Эта мера поддержки объединила ряд существовавших ранее выплат, предназначенных семьям с детьми: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам. В результате создана целостная система государственной поддержки нуждающихся семей от периода беременности женщины до достижения ребенком 17 лет.

Евгений Павлов уточнил, что единое пособие можно оформить на всех детей в семье по одному заявлению, поданному через портал госуслуг или в отделениях Социального фонда России по Липецкой области и МФЦ. «Мера поддержки назначается только семьям с доходом ниже прожиточного минимума (в Липецкой области это 11931 рублей) на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, который в регионе составляет 12364 рублей», – отметил Евгений Павлов.

Также на пресс-конференции говорилось, что при введении единого пособия предусматривается переходный период. Это значит, что семья может выбрать – сохранить прежние выплаты до истечения срока их назначения или перейти на новое единое пособие. Кроме того, на детей, родившихся до 31 декабря 2022 года включительно, можно оформить выплаты на детей до 3 лет по старым правилам до достижения ребенком 3-летнего возраста, а можно по новым, где пособие до 3 лет назначается без учета очередности рождения ребенка.

«Социальная сфера развивается по пути упрощения бюрократических процедур, то есть сокращает количество посещений госучреждений, а также справок и документов, необходимых для оформления каких-либо льгот. Параллельно увеличивается число мер поддержки семей с детьми. Липчане ощущают реальную помощь со стороны государства», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.