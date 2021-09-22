Липецким семьям с детьми доступна льготная ипотека, сообщает региональное управление строительства и архитектуры. Они могут получить кредит на покупку жилья по льготной ставке до 6% в рамках «Семейной ипотеки». Программа доступна семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети, а также семьям, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью (для этой категории семей программа действует до 2027 года).

Программа действует до 31 декабря 2023 года. Льготный кредит можно использовать для покупки жилья на первичном рынке, для строительства дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома. Также с помощью программы можно рефинансировать ранее оформленный ипотечный кредит. Семейная ипотека сочетается и с другими мерами господдержки, например, материнским капиталом и программой помощи многодетным семьям в погашении ипотечного кредита. Подробная информация – на сайте.