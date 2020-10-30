Семьи с детьми могут получить на реализацию бизнес-плана до 300 тысяч рублей

Узнать, как начать зарабатывать на своих увлечениях, используя свои способности и компетенции, и изменить жизнь к лучшему, смогут семьи Липецкой области, став участниками онлайн-программы «Свобода. Ответственность. Доход». Как сообщили в региональном управлении социальной защиты населения, этот проект организован московским центром занятости «Моя карьера» совместно с брендом «ФрутоНяня» для родителей, которые хотят открыть свое дело и увеличить семейный доход.

Совместная с «ФрутоНяней» программа стартует 10 ноября. Она рассчитана на семь недель интенсивного обучения и практических занятий под руководством профессиональных тренеров и экспертов в своих направлениях. За это время участники узнают, как стать самозанятым, найти идею для своего дела и привлечь первых клиентов. Кто-то возьмет за основу уже готовую концепцию, а кто-то сможет реализовать свою мечту, превратив хобби в источник дохода. Помимо этого, участники программы научатся распределять свое время так, чтобы хватало и на бизнес, и на семью.

Уникальность программы «Свобода. Ответственность. Доход» состоит в том, что в ней сочетаются теоретические и практические знания. Все участники смогут получить консультации по разным направлениям: маркетинг, психология, тайм-менеджмент, продвижение, экономические и юридические вопросы. У слушателей программы будет возможность найти единомышленников и даже партнеров. «Помощь и различные меры поддержки семьям с детьми, желающим заняться бизнесом, в числе приоритетных направлений деятельности региональной власти», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Те, кто дойдут до конца курса и представят перспективный бизнес-план, получат возможность реализовать его на выделенные средства от бренда «ФрутоНяня». Три лучших проекта получат на реализацию идей 300, 200 и 100 тысяч рублей, еще пять — по 20 тысяч рублей. Также все участники получат подарки от бренда. Но главное, выпускники приобретут все необходимые знания для создания своего дела и увеличения дохода семьи, смогут запустить стартовые продажи и найти первых клиентов.

Чтобы стать участником программы «Свобода. Ответственность. Доход», необходимо до 5 ноября разместить видеозаявку с рассказом о том, почему вы хотите участвовать в проекте, с хэштегами #СвободаОтветственностьДоход и #МояКарьерасФрутоНяня в одной из социальных сетей: Instagram, ВКонтакте или Facebook. Длительность видео от 30 до 60 секунд. После этого нужно заполнить анкету здесь.