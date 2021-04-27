Выплаты липецким семьям с детьми поступят раньше срока. Деньги перечислят до 1 мая. Такое решение принято главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым. Это связано объявленными Президентом России продолжительными выходными – с 1 по 10 мая включительно. «Меры социальной поддержки населения в Липецкой области реализуются в полном объёме. Региональная власть стремится помочь каждой семье», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Чтобы не задерживать начисление пособий, в регионе принято решение ускорить процесс оформления документов. «Как только стало известно об указе президента, мы начали готовиться к досрочному переводу денег на счета получателей. Это, прежде всего, семьи с детьми, получающие выплаты по линии социальной защиты до 10 числа ежемесячно. Важно, чтобы предстоящие праздничные дни для них не были омрачены ожиданием поступления средств на счёт. Сейчас система полностью готова к предоставлению выплат», – пояснила начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

Особый порядок предоставления выплат коснётся родителей, получающих ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Те из них, кто не подавал заявление на перерасчёт после 31 марта 2021 года, получат её в прежнем размере также до конца апреля.

Гражданам, которые отправили документы на перерасчёт соответствующего пособия по новым правилам и уже получили решение по выплате, деньги поступят на счета в первой декаде мая. Это обусловлено тем, что региональный закон, регулирующий предоставление выплаты в дифференцированном размере в зависимости от доходов малообеспеченной семьи, вступит в силу только 1 мая.

Напоминаем, что срок рассмотрения заявления о предоставлении ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно – до 35 рабочих дней. Выплата предоставляется только после принятия соответствующего решения. Если оно положительное, заявитель получит выплату в новом размере. В случае отказа, сумма останется прежней – 5107,5 рублей до окончания срока первоначального назначения по заявлению, поданному ранее – в 2020 году или до 31 марта 2021 года.