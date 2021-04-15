Семьи с детьми, живущие в Липецкой области, в 2020 году получили средств господдержки на 86% больше уровня 2019-го, всего было направлено более 4,2 млрд рублей. «В числе новых мер – ежемесячная выплата малоимущим семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет в размере 4920 рублей. Средства были выделены более чем на 30 тыс. детей», – сообщил сегодня на очередной сессии облсовета глава региона Игорь Артамонов, отчитываясь перед депутатами за деятельность администрации Липецкой области в 2020 году. Руководитель области добавил, что многодетных родителей стало больше почти на 800, в таких семьях сегодня воспитываются 49 тысяч маленьких липчан.

Одной из важных мер поддержки малоимущих семей с детьми стали социальные контракты. В 2020 году 4000 семей получили помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, организации собственного дела, преодолении трудной жизненной ситуации. В нынешнем году финансирование увеличено в два раза. Социальный контракт смогут заключить еще 5,5 тыс. граждан.

Также в отчете говорилось, что среднемесячная заработная плата в 2020 году в Липецкой области выросла на 6,1% (по РФ – на 6,0%) и составила 36800 рублей, реальная заработная плата увеличилась на 2,2% (по РФ – на 2,5%). «Важно, что в лидерах по темпам роста здравоохранение и образование. Впервые средняя зарплата аграриев практически сравнялась со средней по региону. Подчеркну, что речь идет именно о средней заработной плате. Не каждый житель получает столько, но этот показатель хорошо характеризует динамику», – отметил Игорь Артамонов. Он также сообщил, что в рейтинге регионов по качеству жизни за 2020 год Липецкая область занимает 12 место. По уровню денежных доходов населения (32078 рублей) – 5 место в ЦФО и 26 место в РФ.

«Как и во всей стране, пандемия обострила безработицу, – напомнил глава региона. – Почти 60% обратившихся в службу занятости липчан в 2020 году получили работу. Около тысячи человек получили новые востребованные специальности. В целом на рынке труда в Липецкой области вакансий стабильно в полтора раза больше чем соискателей».