С 1 января 2023 года в России начинает действовать единое пособие, которое объединит действующие меры поддержки от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. Единое пособие объединит ежемесячные выплаты: беременной женщине при постановке на учет до 12 недель, на детей от 8 до 17 лет, на первого ребёнка до 3 лет, на третьего ребёнка и последующих детей до 3 лет и на детей от 3 до 7 лет. Размер единого пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Предоставлять его будет Социальный фонд России, который с начала следующего года объединит функции Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.

Право на единое пособие получат семьи, доход в которых на каждого члена семьи не выше прожиточного минимума на душу населения в регионе. Будут учтены имущественная обеспеченность семьи и занятость родителей. Взрослые члены семьи должны иметь официальный заработок или объективные причины для его отсутствия. Последнее условие не распространяется на членов семей мобилизованных.

«Правила предоставления единого пособия аналогичны условиям, которые уже учитываются при назначении выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет. Отличается только расчётный период. Он приближен к дате назначения выплаты: 12 месяцев перед месяцем подачи заявления. Кроме того, единое пособие проще оформить, не нужно отслеживать сроки для продления выплат на каждого ребёнка: на всех детей от рождения до 17 лет единое пособие оформляется по одному заявлению», – сообщает вице-губернатор Ольга Белоглазова.

Ежемесячные выплаты, оформленные по прежним правилам, в переходный период сохранятся. Оформить их смогут родители на детей, рождённых до конца 2022 года. Подавать заявление на первого ребёнка нужно в Социальный фонд России, на третьего – в органы соцзащиты. Если ребёнок рождён уже в 2023 году, его родители могут оформить только единое пособие.

Если выплаты назначены в 2022 году, то они будут выплачиваться и в 2023 году до конца срока назначения или до выявления факта назначения единого пособия. Семья одновременно может получать и единое пособие, и выплаты на прежних условиях, если эти меры поддержки назначены на разных членов семьи. Оформить на одного ребёнка и единое пособие, и выплаты по прежним правилам нельзя.

«Социальная сфера развивается по пути упрощения бюрократических процедур, то есть сокращает количество посещений госучреждений, справок и документов, необходимых для оформления каких-либо льгот. Параллельно увеличивается число мер поддержки семей с детьми. Липчане ощущают реальную помощь со стороны государства», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.

С начала 2022 года выплату на первого ребёнка получили почти 9000 семей Липецкой области, выплату на третьего ребёнка и последующих детей – более 6800 семей. Получателями выплаты на детей от 3 до 7 лет стали более 20600 семей региона, от 8 до 17 лет – более 23500 семей региона.