Новая мера поддержки появилась у участников СВО Липецкой области и их семей. Эту инициативу губернатора поддержали сегодня депутаты областного парламента на внеочередной сессии. Поправки в законодательство предусматривают возможность продлить действие уже оформленного социального контракта, если его получатель или кто-то из членов его семьи принимает участие в СВО. Участник СВО получает право и досрочного расторжения уже оформленного социального контракта без необходимости возвращать деньги.

«В Липецкой области действует целый комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. Список этих мер регулярно пополняется. Сегодня появилась еще одна. Считаю, что такая мера даст возможность нашим защитникам после их возвращения домой продолжить деятельность по оформленному социальному контракту, а значит, станет еще одним источником дохода», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На сегодняшней сессии был принят и ряд других изменений в сфере социального контракта. Так, соцконтракт на поиск работы и преодоление тяжелой жизненной ситуации, теперь автоматически будут индексироваться под величину прожиточного минимума.А социальный контракт на поиск работы будет выплачиваться трудоустроенному человеку на протяжении трех месяцев с момента выхода на работу. Даже если к этому времени срок действия социального контракта истечет. Главное условие — продолжать работать там же, где устроились в рамках соцконтракта.