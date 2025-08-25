Семьи участников СВО в Липецкой области получат единовременные выплаты к 1 сентября

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что к началу нового учебного года семьи липецких участников специальной военной операции получат единовременную выплату. На каждого ребёнка школьного возраста, проживающего в регионе, предусмотрено по 10 тысяч рублей.

«Эта мера поддержки касается семей всех наших земляков, которые сейчас служат в зоне спецоперации, уже выполнили свой долг или отдали жизнь, защищая Родину», – пояснил губернатор.

Для получения выплаты можно обратиться к своим семейным кураторам или подать заявление самостоятельно через портал Госуслуг до 10 октября 2025 года.