В регионе

Семьи участников СВО в Липецкой области получат единовременные выплаты к 1 сентября

16 часов назад

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что к началу нового учебного года семьи липецких участников специальной военной операции получат единовременную выплату. На каждого ребёнка школьного возраста, проживающего в регионе, предусмотрено по 10 тысяч рублей.

«Эта мера поддержки касается семей всех наших земляков, которые сейчас служат в зоне спецоперации, уже выполнили свой долг или отдали жизнь, защищая Родину», – пояснил губернатор.

Для получения выплаты можно обратиться к своим семейным кураторам или подать заявление самостоятельно через портал Госуслуг до 10 октября 2025 года.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен