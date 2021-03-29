Семинар-тренинг «Финансовая поддержка» прошел в липецком Центре «Мой бизнес». Бизнесмены узнали об основных видах и условиях получения финансовой поддержки в регионе, предоставляемой предпринимателям и самозанятым гражданам, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП в Липецкой области.

Модератором тренинга выступила Маргарита Болдырева – сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП», специалист Центра поддержки предпринимательства.

Об особенностях получения социального контракта рассказала начальник отдела организации социальных выплат и проектной деятельности управления социальной политики Липецкой области.

Директор Липецкого областного фонда поддержки предпринимателей сообщил о направлениях работы фонда и предоставляемых финансовых мерах поддержки.

О грантах, предоставляемых в соответствии с национальными и региональными проектами по поддержке предпринимателей, рассказала начальник отдела финансовой поддержки и улучшения делового климата управления экономического развития Липецкой области Светлана Леонова. Она также напомнила всем присутствующим о переписи малого бизнеса, которая является обязательной и проходит до 30 апреля включительно.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, неоднократно подчеркивал глава региона Игорь Артамонов. Администрация Липецкой области постоянно прорабатывает новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».