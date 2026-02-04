Семинар-тренинг по кибербезопасности для промышленных предприятий пройдет в Липецке

Практический семинар-тренинг «Кибербезопасность промышленных предприятий: 2026» пройдет 19 февраля с 9:00 до 13:00 в административном центре ОЭЗ «Липецк».

Он объединит руководителей, ИТ-специалистов, экспертов по ИБ и управлению персоналом. Программа охватывает технологические и человеческие аспекты безопасности: актуальные киберугрозы, разбор реальных кейсов и практические инструменты защиты от ведущих экспертов.

Спикерами будут министр цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко, гендиректор «Региональные Системы Комплексной Безопасности» Руслан Дорошенко, топ-10 пентестер РФ Алексей Томилов, представитель «Лаборатории Касперского» Алексей Киселев, руководитель кампуса «Школы 21» Олег Коваленко и нейропсихолог Лев Малазония.

«Повышение уровня цифровой безопасности — одна из важных задач для развития региона. Подобные форумы позволяют не только обменяться лучшими практиками, но и консолидировать усилия власти, бизнеса и экспертного сообщества для построения надежной защиты от киберугроз», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Особый блок посвящен социальной инженерии: Лев Малазония проведет мини-тренинг по отработке навыков противодействия атакам. Завершится мероприятие экскурсией по ОЭЗ с посещением кофейного завода.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Для регистрации необходимо заполнить форму. После регистрации участникам поступит звонок или электронное письмо для подтверждения участия.