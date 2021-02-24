Рабочие выездные семинары-совещания по актуальным вопросам применения норм антикоррупционного законодательства РФ проводятся в исполнительных органах государственной власти и администрациях муниципальных районов. Важной темой на таких совещаниях стало представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, сообщили в управлении по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области.

На семинарах присутствовали государственные и муниципальные служащие, руководители бюджетных организаций, главы сельских поселений, депутаты, а также работники кадровых служб, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений. Кроме того, в рамках проведенных семинаров-совещаний обсуждались проблемы, возникающие при предоставлении служащими сведений о доходах.

Также обращалось внимание, что с 1 января 2021 года цифровая валюта признана имуществом, и сведения о ее наличии, а также о расходах на приобретение цифровых финансовых активов, цифровой валюты необходимо обязательно представлять в установленном порядке. Кроме того, цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также цифровая валюта признаны иностранными финансовыми инструментами, владеть и пользоваться которыми запрещено включенным в установленные перечни государственным служащим и иным категориям должностных лиц, а также их супругам.