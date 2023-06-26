Популярные блогеры и участники программы «Больше, чем путешествие» приехали в Липецкую область, чтобы создать туристический контент в рамках проекта «Места». Посмотрев его, миллионы пользователей продуктов и сервисов VK, смогут открыть для себя туризм в Липецкой области с новой стороны.

«Места» – проект VK, который реализуется совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). До конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов и другой контент о регионах России.

Как рассказывают руководители проекта, их цель – мотивировать зрителей на путешествия. Они стремятся не только показывать красивую картинку, но и рассказывать исторические и этнографические аспекты, знакомить с пабликами партнеров, предоставляющих туристические услуги.

Съемки в регионе проходили с 20 по 23 июня. Участники посетили Археологический парк «Аргамач», парк чудес «Кудыкина гора», где познакомились с местной гастрономией, побывали на мастер-классе по производству романовской игрушки, на чаепитии в юртотеле, прошлись по экотропе и прогулялись верхом на лошадях. Во время съемок участники также научились ручному плетению елецкого кружева на коклюшках, познакомились с елецкой рояльной гармонью, увидели историческую реконструкцию «Русское подворье». На Ольшанской плотине их ждал сплав на рафтинге и приготовление ухи из местной рыбы – бирючка. В программу также вошли речной серфинг на ранчо DonSurf и посещение завода электромобилей «Эволют» с возможностью проехаться на только что собранном электрокаре. Культурная составляющая программы – посещение усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского, игра в крокет и историческое чаепитие.

Имиджевый видеоролик про Липецкую область будет опубликован в VK этой осенью. «Программа для съемочной группы очень насыщенная и разнообразная. В ней собрано практически все основные объекты, которые хорошо знакомы липчанам и которые являются брендами региона. Надеюсь, видео действительно будет яркой презентацией туристического потенциала Липецкой области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Съемки проекта уже прошли в 14 регионах России. Первый фильм про Архангельскую область можно увидеть в VK Видео. Больше информации о проекте и новости из медиаэкспедиций можно найти в сообществах «Места» и «Больше, чем путешествие».