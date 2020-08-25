Семья Аладьиных из Усманского района победила на всероссийском конкурсе

Представлявшие Липецкую область на Всероссийском конкурсе «Семья года» – 2020 супруги Аладьины и их дети вошли в число лучших в стране. Жители села Березняговка Усманского района победили в номинации «Сельская семья». Они будут награждены Почетным дипломом, памятной медалью и ценным подарком. Кроме того, их имена будут занесены в Национальную книгу-летопись. Чествование лауреатов состоится в конце осени.

Ирина и Виктор Аладьины воспитывают троих детей, при этом ведут большое подсобное хозяйство. Ирина Алексеевна работает учителем начальных классов, Виктор Александрович – водителем пожарного автомобиля. В 2019 году Аладьины по итогам областного конкурса на определение лучших хозяйств среди многодетных семей получили приз за второе место – легковой автомобиль.

В Липецкой области реализуется модель семейной политики, которая направлена на поощрение успешных и благополучных семей за рождение и большой вклад в воспитание детей и развитие семейных традиций. «Большая семья – это большое счастье, дети помогают друг другу и растут работящими и ответственными. Мы будем всемерно поддерживать многодетных родителей и предпринимать дополнительные меры стимулирования рождаемости», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Благодаря эффективным мерам, принятым законодательно на федеральном уровне и дополненным региональными инициативами, в последние годы были созданы благоприятные условия для улучшения положения многодетных семей, количество которых ежегодно увеличивается. Сегодня в органах социальной защиты населения Липецкой области состоят на учете 14436 многодетных семей, в которых воспитываются 47440 детей.

Всероссийский конкурс «Семья года» под девизом «Моя семья – моя Россия» прошел уже в пятый раз. Его соорганизаторами выступили Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Конкурс в очередной раз дал возможность продемонстрировать обществу разные грани национальных, культурных, географических особенностей нашей страны через историю жизни семей, их труд, творчество, воспитание детей, уважительное отношение к старшему поколению, бережное сохранение традиций.

Пандемия COVID-19 осложнила проведение региональных этапов и, конечно, отразилась на их формате. В ряде территорий конкурсные мероприятия прошли в заочно или в дистанционном режиме. Конкурсной комиссией оценивались портфолио семей, их «визитные карточки» и художественные номера, представленные в записи. Часть регионов успела провести у себя семейные конкурсы до введения карантинных мер. На очных испытаниях участники презентовали свою семью, рассказывали о традициях и обычаях, делились рецептами семейного счастья. Всего в конкурсе приняли участие около 3 тысяч российских семей. Лидерами по количеству участников стали Омская, Новосибирская и Липецкая области. В этих субъектах в региональных отборах участвовало более 100 семей.

По итогам региональных этапов конкурса «Семья года» в 2020 году на федеральный этап поступило 342 заявки из 83 субъектов Российской Федерации. В номинации «Семья хранитель традиций» было подано 79 заявок, в номинации «Многодетная семья» – 72 заявки, в номинации «Сельская семья» – 70 заявок. В номинации «Молодая семья» участвовало 66 семей, а в номинации «Золотая семья» – 55 семей.