Семья Баловневых из Данковского района признана лучшей сельской семьёй России

Семья Анастасии и Алексея Баловневых из Данковского района одержала победу во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья». Ранее они стали победителями регионального этапа, получив премию в размере 300 тысяч рублей.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил земляков с победой.«Прекрасный пример семьи, где царят взаимная поддержка, любовь к здоровому образу жизни и активная гражданская позиция. Их победа во всероссийском конкурсе – закономерный результат искренней преданности семейным ценностям. Регион гордится своими земляками»

Анастасия и Алексей вместе 12 лет, воспитывают сына Ивана и дочь Алёну. Мама – волонтёр, участница «Движения первых». Папа – победитель Всероссийских сельских спортивных игр в троеборье механизаторов. Семья активно участвует в жизни Данковского района.