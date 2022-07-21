Владислав Федулов и Любовь Николенко из поселка Лев-Толстой победили в конкурсе «Семья года 2022». В соревновании участвовали 353 победителя региональных конкурсов из 85 субъектов России. Владислав Федулов и Любовь Николенко стали одними из лучших в номинации «Сельская семья», где состязались 75 семей.

«В Липецкой области ведётся активная работа по укреплению института семьи. Вопросы развития демографической и семейной политики в числе приоритетных во всех муниципальных образованиях. От этого зависит наше будущее», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

У Владислава и Любови восемь детей: шесть дочерей и два сына. Старшей дочери в этом году исполнилось 18 лет, младшей ещё нет двух лет. Отец многочисленного семейства работает водителем пожарного автомобиля отдельного пожарно-спасательного поста № 9 с. Топки Лев Толстовского района. Мама — литейщик пластмасс в ООО «Бипласт». Вместе со старшими дочерьми Любовь занимается ещё и сыроварением, изготовлением молочных продуктов, хлеба.

В 2020 году семья Николенко-Федуловых воспользовалась помощью на основании социального контракта. Сейчас в их личном подсобном хозяйстве — 12 голов крупного рогатого скота, две свиноматки, 12 свиней на откорме, 50 овец, 10 коз, 40 пчелосемей. В прошлом году семья стала призёром областного публичного конкурса на определение лучших хозяйств года среди многодетных семей и обладателем приза – автомобиля «Нива». Владислав и Любовь не только обеспечивают всем необходимым свою семью, но помогают продуктами нуждающимся землякам.

«В Липецкой области много достойных семей. Среди них есть те, чьи истории не могут не восхищать. Победители всероссийского конкурса «Семья года» этого года, Владислав Федулов и Любовь Николенко, — это пример ответственного родительства, удивительного трудолюбия, отзывчивости. Мы гордимся, что такие семьи представляют наш регион на уровне страны. И будем стараться создавать условия для того, чтобы таких успешных, дружных, больших семей у нас становилось всё больше», — отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Его организаторы – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органы исполнительной власти субъектов России.