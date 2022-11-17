Семьям мобилизованных в Липецкой области помогают провести воду. Например, в одном из районов двум матерям проложили четверть километра водопровода.

По поручению губернатора Игоря Артамонова родственникам участников СВО регион помогает не только выплатами и льготами. Крышу починить, продукты привезти, с ремонтом помочь – по подобным вопросам семьи защитников могут обратиться к главам районов и те должны помочь.

В Добровском районе матери мобилизованных попросили решить вопрос с водой. Жительнице села Гудово, у которой двое сыновей участвуют в специальной военной операции, починили водопровод – прокопали траншею и заменили 40 метров старых труб на новые. Матери мобилизованного из села Кривец, работники водоканала тоже помогли. На отдалённой улице, где живёт женщина, водопровода не было. От ближайшей ветки до её дома проложили 200 метров полиэтиленовой трубы. Теперь в обоих домах есть вода.

«Семьи наших мобилизованных могут быть уверены, что к ним всегда придут на помощь. Всем главам районов поручено постоянно работать с родными и близкими участников специальной военной операции. Держу это на личном контроле», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.