16 школьников из Воловского и Тербунского районов отправились в Москву за частицей Вечного огня. Ребята посетили мемориальный комплекс «Пантеон защитников Отечества».

В Совете Федерации они встретились с сенатором от Липецкой области Максимом Кавджарадзе. Он рассказал учащимся об устройстве высшего законодательного органа страны и своей работе. После экскурсии каждому из школьников сенатор вручил подарки – командирские наручные часы.

Частицу Вечного огня ребята привезли на родину. Символ вечной памяти о жертвах войны загорится в Тербунском и Воловском районах, где сегодня проходят торжественные мероприятиях по случаю 80-летия их освобождения от немецких захватчиков.