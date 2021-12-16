Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко открыла в верхней палате парламента России акцию «Елка желаний». Сенаторы второй год подряд присоединяются к этому проекту президентской платформы «Россия — страна возможностей». Из каждого региона страны дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, прислали свои новогодние желания.

Сенатор от Липецкой области Оксана Хлякина сняла с елки шар с мечтой юной Александры. Маленькая девочка очень хочет попасть в большой аквапарк. Оксана Владимировна в ближайшее время исполнит новогоднее желание Сашеньки и обязательно поинтересуется ее впечатлениями.